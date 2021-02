The Boys 3, la prima foto dal set della nuova stagione è monumentale

La terza stagione di The Boys ha finalmente battuto il primo ciak, e dal set della popolare serie di Amazon Prime Video ci arriva anche una prima foto ufficiale.

Monumentale, però, è dire davvero poco nel descriverla.

Stiamo parlando della prima immagine arrivataci dal set di The Boys 3, la nuovissima stagione della serie ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, che trae ispirazione dalle omonime graphic novel di Garth Ennis e Darick Roberton.

In calce alla notizia potete infatti trovare lo scatto condiviso dagli account ufficiali di The Boys sui social (per non parlare del post di Kripke, che la formattazione di Twitter ha gentilmente adattato per l'occasione) che raffigura la statua di un eroe (e mica uno a caso).

E mentre utenti e addetti ai lavori si divertono tutti a commentare l'immagine, Karl Urban ci dà anche lui un piccolo aggiornamento dal set, spiegando come si stia procedendo con la massima sicurezza possibile vista l'attuale situazione sanitaria. E nel frattempo, ci consiglia anche di non distrarci troppo, perché presto potrebbero arrivare nuovo materiale dal set.

"Ciaaao Ciaaaao. Giorno 1 delle riprese della 3 stagione di @theboystv. È così bello essere tornati sul set! Tutti i nostri ringraziamenti vanno a @amazonprimevideo

@sptv, la produzione e la crew di @theboystv che stanno tutti lavorando sodo e prendendo ogni precauzione possibile per assicurarsi che possiamo essere sempre in salute. Rimanete sintonizzati. Abbiamo delle cosucce niente male in cantiere per voi! #The Boys".

La terza stagione di The Boys si preannuncia già esplosiva, soprattutto visto l'attesissimo debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy.