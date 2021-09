The Boys 3, una foto dal set rivela un importante dettaglio su un personaggio

Sono finalmente terminate le riprese della terza stagione di The Boys, il che vuol dire che presto inizieranno ad arrivare i primi teaser e trailer, dandoci l'occasione di scoprire qualcosa in più sui nuovi episodi. Ma anche questa foto dal set non scherza mica...

Gli abbonati di Amazon Prime Video hanno un'ampio catalogo tra cui scegliere la loro prossima visione, ma ci sono dei titoli che sanno creare un hype senza precedenti.

La serie tv The Boys è decisamente tra questi, aiutata anche da brillanti campagne promozionali (vogliamo parlare del teaser di The Boys con il notiziario della Vought o del video musicale musicale di A-Train?), e con i cliffhanger con cui ci lascia a ogni stagione, come potrebbe essere altrimenti?

Ad esempio, nel finale della scorsa stagione, ci eravamo lasciati con il giovane Ryan (Cameron Crovetti) che, nel tentativo di salvare la madre (Shantel VanSanten) dalle grinfie di Stormfront (Aya Cash), finiva con l'ucciderla per mezzo dei suoi superpoteri.

E mentre adesso sarà Butcher (Karl Urban) a occuparsi del figlio di Becca e Homelander (Anthony Starr), sembra che vi saranno altre sorprese in vista per lui, dato che nella nuova stagione il ragazzo dimostrerà anche di poter volare, proprio come il padre. Almeno, così ci rivela la foto che trovate anche in calce alla notizia.

Lo sviluppo del personaggio di Ryan e della sua dinamica con Butcher sarà sicuramente uno degli snodi più interessanti di The Boys 3. Peccato che non sappiamo ancora quanto dovremo attendere per poterlo vedere sugli schermi.