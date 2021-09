The Boys 3, guardate il video musicale di A-Train!

"Faster than the speed of light, watching as your dreams take flight. I think I should stand and fight, then disappear into the night.” I supereroi Vought sanno davvero far tutto! Guardate questo nuovo video promozionale della terza stagione di The Boys con un A-Train in versione star del rap.

Questa ci mancava proprio.

Dopo aver visto i supereroi Vought diventare anche star cinema, e dopo la power ballad di Starlight nella scorsa stagione di The Boys, poteva mai mancare un altro debutto musicale tra i membri dei Sette?

Ovviamente no, e allora eccolo qui, il video musicale di A-Train, Faster!

Qualche settimana fa, un altro video promozionale di The Boys 3 sotto forma di notiziario ci ha anticipato chi avremo visto in azione nella nuova stagione e anche qualcosa su quel che avrebbero potuto combinare. Tra questi vi era anche A-Train, deciso più che mai a lasciarsi alle spalle il ritiro forzato e tornare sulla vetta del Monte Olimpo per i Supereroi, la Vought.

Intanto, uno dei debutti più attesi della prossima stagione di The Boys è quello di Soldier Boy, il personaggio a cui presterà il volto Jensen Ackles, che per ora è stato volutamente tenuto fuori dalla campagna promozionale dato che la produzione vuole rimanere il mistero al riguardo.

E voi, cosa vi aspettate di vedere nella terza stagione di The Boys? Fateci sapere nei commenti.