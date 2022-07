The Boys 3, Homelander e Black Noir si preparano al gran finale nell'ultimo promo!

Se è vero che i fan di The Boys sono impazziti per Black Noir nell'ultimo episodio, non potranno non farlo per il nuovissimo promo che anticipa la puntata finale della terza stagione della serie distribuita da Amazon Prime Video.

Nel breve video promozionale che potete vedere a fine articolo, Homelander (anche noto come Patriota) si rivolge a Black Noir che sta affilando la sua arma: "Puoi affilarla anche mille volte, ma non taglierà mai la pelle di Soldier Boy". Il teaser inoltre anticipa un nuovo confronto tra Billy Butcher (Karl Urban) il personaggio interpretato da Antony Starr nell'ultimo episodio di The Boys 3 che debutterà il prossimo 8 luglio.

In fin dei conti, lo showrunner Eric Kripke aveva già anticipato che il finale di The Boys 3 sarà meglio di Herogasm, spiegando che "il finale di stagione è molto ambizioso anche perché abbiamo realizzato la più grande scena di combattimento mai fatta nella serie ed è stato davvero difficile".

Ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie TV The Boys è stata creata da Eric Kripke, già autore di Supernatural e Timeless, e segue l'eponima squadra che vuole abbattere la corrotta Vought International, un'organizzazione che lucra sull'immagine di supereroi come Homelander, spesso insabbiando i loro misfatti.

Fin dalla prima stagione lo show si è rivelato un successo per Prime Video, che ha già confermato la stagione 4 di The Boys rendendo noti i dati della piattaforma: "Nei primi tre giorni di streaming della terza stagione, il pubblico globale di The Boys è cresciuto del 17% rispetto al lancio della stagione 2 e del 234% rispetto a quello della prima" ha dichiarato Amazon, evidenziando una crescita importante in un mercato popolato da molte piattaforme sempre più affollate di produzioni seriali.