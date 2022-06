The Boys 3, inizia il conto alla rovescia per Herogasm: fan già pazzi del nuovo episodio!

Herogasm è l'episodio più atteso di The Boys 3 e finalmente, questa settimana avremo modo di vedere in live-action questo folle evento con cui Gareth Ennis e Darick Robertson hanno voluto parodiare i grandi crossover Marvel e DC e naturalmente, in vista del suo rilascio, i social della serie Amazon hanno iniziato a stuzzicare l'interesse dei fan.

Su Twitter la pagina ufficiale di The Boys ha condiviso l'emoji di un'enorme melanzana bardata da un mantello rosso che anticipa non troppo velatamente quelli che saranno i contenuti dell'episodio previsto per il prossimo 24 giugno.

"Ho letto tutti i fumetti quando sono stato scelto per il ruolo di Hughie, e 'Herogasm' è uno di quelli di cu non potevo fare più a meno. Ero tipo, 'Ok, dobbiamo fare questa o una versione di questa roba perché è la cosa più pazza che io abbia mai mai letto'. Speravo davvero che lo facessimo", ha detto in precedenza la star di The Boys Jack Quaid sull'episodio 6.

"Penso che siamo rimasti decisamente fedeli al fumetto. Non posso davvero dire molto su 'Herogasm'. Penso che parte del suo capolavoro sia capire cosa significhi esattamente, osservarlo da soli, vedere come si svolge. Questo episodio va in direzioni che nessuno potrebbe mai aspettarsi".

E anche se The Boys non è più in testa alla classifica Amazon, siamo tutti certi del fatto che Herogasm riuscirà a riportare la serie di Eric Kripke in cima alla top 10. Quali sono le vostre aspettative per questo folle e dissoluto evento? Ditecelo nei commenti,