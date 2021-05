The Boys 3, Jack Quaid è pronto a svelare la data di uscita della nuova stagione?

L'account social di The Boys sta stuzzicando i fan della serie Amazon Prime Video basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis circa l'annuncio della premiere della terza stagione, e questo solo re-tweettando un video della pagina dedicata agli MTV Awards dedicato a Jack Quaid, interprete di Hughie Campbell.

Nel post iniziale di MTV si chiedeva ai fan di inviare le loro domande per un Q&A con Quaid, le stessa a cui poi l'attore rispondere durante un pre-show pop-up dell'evento, e la risposta sarcastica della pagina ufficiale di The Boys è stata "quando uscirà la terza stagione?", stuzzicando dunque gli appassionati a seguire i premi di MTV per aver forse la risposta a questo quesito che va ormai avanti da diversi mesi.



Se il passato serve come indicazione per capire quando usciranno i nuovi episodi, possiamo comunque immaginare che lo show tornerà su Amazon Prime Video tra la fine dell'estate 2021 e l'inizio del prossimo autunno. Attualmente, comunque, stanno continuando le riprese della terza stagione, che hanno preso il via a metà febbraio dopo un posticipo obbligato per la Pandemia di Coronavirus.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys 2. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.