The Boys 3, Jeffrey Dean Morgan ha già visto Herogasm per ben tre volte!

L'arrivo di Herogasm su Prime Video ha davvero catalizzato l'attenzione mediatica di questa settimana, per questo anche parecchi volti noti del mondo dello spettacolo stanno facendo a gara per vedere e commentare il sesto episodio di The Boys, definito da più parti come qualcosa di assolutamente assurdo e sconvolgente. Anche da Jeffrey Dean Morgan.

La star di Supernatural e The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan (che tutti i fan della serie sperano di vedere aggiungersi al cast nella quarta stagione), ha espresso il suo parere sull'episodio - e diciamo che è un fan. "Una sola parola. EROEGASMO. Tutto qui. Questo è il twit. ['The Boys'] l'ha fatto. L'ho visto. Non posso non vederlo! Preparatevi. (L'ho guardato tre volte!)", ha twittato Morgan.

Durante un'intervista con EW, lo sceneggiatore Eric Kripke ha parlato di quanto l'episodio sia in linea con i fumetti e di quanto siano state intense le riprese per tutti i presenti sul set... e dell'unico momento di Herogasm che non è stato possibile includere.

Kripke è un fan della scena di sesso Homelander/Soldier Boy nei fumetti, ma qui non avrebbe funzionato: "Adoro quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di ragioni, che saranno tutte rivelate quando vedrete la stagione, alla fine non ha funzionato. Ne abbiamo parlato. Era in conflitto con molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldier Boy. Quindi, sfortunatamente, è stato necessario eliminarlo", ha spiegato Kripke. "Mi piacerebbe vedere Soldier Boy e Homelander che scopano, ma purtroppo non può accadere in questo show, per ragioni che tutti capirebbero".

Molti attori del cast hanno parlato dell'episodio, e Jack Quaid ha dichiarato che è il suo preferito fino a questo momento. Noi lo abbiamo già visto e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Herogasm!