The Boys 3, Jeffrey Dean Morgan non ci sarà? Nuovi dettagli dallo showrunner

La terza stagione di The Boys inizierà le riprese solo a gennaio, ma già sembra essere dinamite pura: non solo è stato annunciato l'ingresso nel cast di Jensen Ackles, ma già da tempo si parlava di ingaggiare anche un altra star di Supernatural, Jeffrey Dean Morgan. Ora pero, Eric Kripke ci dà degli aggiornamenti forse poco piacevoli in merito.

In una precedente intervista con Collider, lo showrunner della serie aveva affermato che non solo Jeffrey Dean Morgan nella terza stagione di The Boys era una possibilità più che vera, ma che si stava anche lavorando alle specifiche del caso.

"Assolutamente sì. C'è già un ruolo di cui stiamo parlando. Lui deve, ecco, dobbiamo trovare il modo di coordinarci con i tempi. Perché sapete, lui è in The Walking Dead, quindi ha un'altra casa. Ma abbiamo già discusso di un ruolo, e potrebbe essercene un altro di cui stiamo parlando" anticipava.

Eppure adesso, la situazione sembrerebbe essere mutata, ma non in meglio.

"Ci siamo messaggiati dicendo 'Ecco, ora ne parlano tutti'. E questo è stato" afferma ridendo, aggiornandoci sugli sviluppi degli accordi "Voglio dire, è complicato. Vorrei riuscire ad accontentare tutti, ma lui è già parte di un altro show, e stiamo vivendo nell'era del COVID. Gli attori non possono più fare un salto a Toronto per un paio di un giorni e poi tornarsene ad Atlanta nel giro di poche ore".

Ed elabora in maniera ancora più chiara: "Noi ci stiamo provando. Ora lo posso dire, molto dipende dal virus. Se riusciamo a tenerlo sotto controllo e alle persone viene permesso di viaggiare con più facilità, penso che possa accadere. Se non ci riusciamo, non posso fargli fare una quarantena di un tot di giorni per un ruolo da guest star quando è un regular di un altro show".

Riusciranno i nostri (anti)eroi a sconfiggere i virus e le quarantene, e a reclutare Jeffrey Dean Morgan? Lo scopriremo solo in futuro.

Intanto, manca davvero poco al debutto della seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video. Siete pronti?