The Boys 3, Jeffrey Dean Morgan nella serie Amazon? Kripke: 'Ne stiamo parlando'

È appena stata annunciata la data d'uscita della seconda stagione di The Boys, che già si pensa alla terza, e alle possibili guest star. Un nome? Jeffrey Dean Morgan.

Ci sono alte probabilità che l'attore di The Walking Dead Jefrey Dean Morgan possa apparire nella terza stagione di The Boys.

A confermarlo è Eric Kripke, co-creatore e showrunner della serie, con cui Morgan ha lavorato in passato proprio sul set di Supernatural, un'altra delle creature di Kripke.

Ai microfoni di Collider, lo sceneggiatore ha ribadito di essere in contatto l'attore.

"Assolutamente sì. C'è già un ruolo di cui stiamo parlando. Lui deve, ecco, dobbiamo trovare il modo di coordinarci con i tempi. Perché sapete, lui è in The Walking Dead, quindi ha un'altra casa. Ma abbiamo già discusso di un ruolo, e potrebbe essercene un altro di cui stiamo parlando" spiega "Ma al momento, proprio la settimana scorsa, anzi, stiamo letteralmente messaggiando di continuo per cercare di capire come fare perché possa apparire nello show. Non penso si possa definire ancora una cosa sicura, ma c'è la volontà, e ne stiamo parlando".

Morgan aveva già espresso la volontà di unirsi al cast di The Boys, ma come osservato da Kripke, che ama avere nei suoi progetti attori con cui ha già lavorato in precedenza (nel caso di The Boys abbiamo, tra gli altri, anche Giancarlo Esposito da Revolution e Jim Beaver da Supernatural) e come spesso accade in questi casi, non sempre è possibile per "questioni d'agenda".

Incrociamo le dita allora, e attendiamo la buona nuova.