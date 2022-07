The Boys 3, Jensen Ackles e Eric Kripke su QUEL colpo di scena nell'episodio 7

Impossibile non parlarne. Di cosa? Ma di QUEL colpo di scena, ovviamente! Quale? Beh, se avete già visto l'episodio 7 di The Boys con tanto di scena post-credit saprete già a cosa ci stiamo riferendo, ma lasciamo la parola a Jensen Ackles e Eric Kripke...

Variety ha chiesto a uno dei protagonisti della terza stagione di The Boys, Jensen Ackles ak.a. Soldier Boy e al creatore e showrunner della serie Eric Kripke di commentare gli ultimi momenti dell'episodio 3x07, quelli in cui viene rivelato che... Soldier Boy è il padre biologico di Homelander!

"Come fan dello show, non me l'aspettavo proprio" ha rivelato Ackles "Davo per scontato che l'unica connessione [tra lui e Homelander] dosse il fatto che erano contestualizzati allo stesso modo, che Soldier Boy fosse l'Homelander originare e che una volta diventato un ostacolo per la compagnia, questa l'avesse rimpiazzato con una sua versione aggiornata. Ma in nessun modo potevo pensare che ci fosse una connessione biologica tra i due. Quindi mi ha un attimo sconvolto"

"Abbiamo una ragione più ovvia, ovvero che Soldier Boy è stato il primo Homelander. Per cui se vogliamo c'è una certa logica che lui sia il padre dell'Homelander attuale" ha spiegato Kripke, svelando i motivi per cui si è deciso di deviare dal fumetto e prendere una simile direzione nello show.

"Ma si è trattato più di rallentare un attimo e prestare attenzione ai temi della stagione man mano che si stavano evolvendo. E davvero, per così tanti versi, questa stagione tratta di padri e figli. Parla di come i padri possano tramandare i loro traumi ai figli in maniera generazionale, specialmente questa mascolinità tossica che i ragazzi debbano seguire il canone imposto dalla società proprio di ciò che è definibile 'roba da uomini'. Abbiamo tutti questi temi che ritroviamo nelle storie padri-figli. Hughie e suo padre, Butcher e suo padre, Butcher e suo figlio, Homelander e suo figlio. E anche Mother's Milk" ha continuato poi.

"Non è stato sempre questo il piano dall'inizio, ma mentre esploravamo la mitologia della stagione, qualcuno lo ha proposto. 'Sentite, è davvero folle ma, che ne pensate se...' E io ho subito detto 'Si, si si'. Voglio dire, ovviamente deve essere così... Dato che tanti dei nostri personaggi principali stanno avendo a che fare con questo tipo di problemi... Homelander dovrebbe avere a che fare con suo padre. Quindi tutti i pezzi hanno finito con l'incastrarsi alla perfezione" ha concluso.

Per cui, per chi si stesse chiedendo come ma non si sono visti Homelander e Soldier Boy darci dentro durante l'attesissimo episodio Herogasm, beh, ora avete la risposta.

Come ha raccontato sempre Kripke: "Tutti continuavano a chiedere 'Perché non hanno fatto sesso?' e io continuavo a rispondere 'Guardate e lo scoprirete'. È una differenza importante che ha a che fare con ciò che stiamo facendo con i nostri personaggi. La gente pensava che avessimo paura di fare una cosa del genere, ma non è così. Se chiedessimo a Jensen e Anthony di girare una scena del genere sarebbero entrambi d'accordo, e a girarla potrei essere tranquillamente io. Nessuno aveva problemi al riguardo. Quindi non si è trattato di questo. Semplicemente, sapete, c'era questo piccolo dettaglio di mezzo, il fatto che fossero padre e figlio... Che spiega perché non lo abbiamo fatto".