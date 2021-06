The Boys 3, Jensen Ackles mostra lo scudo di Soldier Boy: domani il reveal del personaggio

In attesa di conoscere la data di uscita della terza stagione di The Boys, i fan possono consolarsi con un primo sguardo allo scudo di Soldier Boy, la new entry interpretata dalla star di Supernatural Jensen Ackles.

La foto arriva direttamente dal profilo Instagram dell'attore, che ha anticipato che domani potremo finalmente assistere alla presentazione ufficiale del personaggio, probabilmente attraverso un poster o un breve teaser. "Ogni ammaccatura, ogni graffio, ogni segno racconta una storia. Una storia che finisce con me vincitore," ha scritto Ackles nel post che potete trovare in calce alla news.

Soldier Boy, lo ricordiamo, nei fumetti di Garth Ennis è il "supereroe originale": dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, Soldier Boy è diventato il primo celebre superiore e ha mantenuto il suo status nella cultura americana per decenni. Come potete vedere nell'immagine, porta con sé uno scudo a forma di aquila con tanto di stella in stile Captain America.

"Quando ero un bambino, avevo un sogno folle e impossibile da realizzare: fornire a Jensen Ackles un lavoro retribuito" aveva scherzato lo showrunner Eric Kripke annunciando il coinvolgimento dell'attore nella stagione 3. "Sono felice di poter dire che il sogno è diventato realtà. Jensen è un attore fantastico, e una persona ancora migliore, profuma di cioccolato e patatine, e lo considero come un fratello. Come Soldier Boy, il primo vero supereroe, porterà al ruolo il giusto humor, pathos e senso del pericolo.Non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo sul set, e di vederlo portare un po' di Supernatural in The Boys."

Intanto, Ackles ha condiviso un video del suo intenso allenamento per The Boys 3.