The Boys 3: Jensen Ackles ha mostrato un primo look di Soldier Boy?

Abbiamo scoperto le ultime novità del cast di The Boys 3, nel frattempo vi segnaliamo una foto condivisa da Jensen Ackles, attore interprete di Soldier Boy, che ha fatto molto discutere gli appassionati dei fumetti di Garth Ennis.

In calce alla notizia trovate l'immagine che l'attore di Supernatural aveva condiviso nelle storie del suo account di Instagram, in cui è possibile vedere Jensen Ackles con barba e capelli lunghi. Insieme alla foto è presente questo breve messaggio: "Ok quarantena... fatti sotto!!!". L'interprete di Soldier Boy infatti dovrà rimanere in isolamento per quattordici giorni, prima di poter iniziare le riprese per lo show prodotto da Amazon Prime Video.

I numerosi fan dei fumetti scritti da Garth Ennis e disegnati da Darick Robertson hanno subito notato come il suo look sia diverso da quello di Soldier Boy, che ha invece i capelli corti e la barba completamente rasata, per questo hanno iniziato ad ipotizzare che il personaggio possa essere rappresentato in modo diverso rispetto a quanto visto nei fumetti.

Per ora non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere le prossime puntate inedite dello show o il numero di episodi totali, nel frattempo vi segnaliamo questi teaser di The Boys 3 condivisi da Eric Kripke, lo showrunner della serie.