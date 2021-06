The Boys 3, Jensen Ackles è tutto muscoli grazie al suo allenamento per la serie Amazon

Mentre i fan di The Boys attendono con ansia la terza stagione dell'irriverente serie di Amazon Prime Video, il cast dello show lavora sodo per portare sullo schermo le nuove avventure dei supereroi più bastardi in circolazione e il resto della gang. Basta guardare gli allenamenti di Jensen Ackles...

Dean Winchester era in forma, ma aspettate di vedere Soldier Boy.

L'attore di Supernatural Jensen Ackles non ha mai sfigurato nelle sue shirtless scene prima d'ora, ma a giudicare dai risultati degli allenamenti per il suo nuovo ruolo nella serie tv The Boys, avrà bisogno di t-shirt un po' più grandi per farci entrare tutti quei muscoli.

"Okay @stephenamell, @grantgust e tutti gli altri Supereroi lì fuori... Inizio a comprendere la fatica. O forse sono semplicemente troppo vecchio per queste cose. @theboystv @amazonprimevideo #soldierboy" scrive Ackles nella caption di un video girato in palestra, rivolgendosi, tra gli altri, ai colleghi degli show di The CW Stephen Amell e Grant Gustin, a.k.a. Green Arrow e The Flash nelle serie tv DC del CWverse.

Sembra dunque che non manchi molto al debutto di Jensen Ackles nei panni di Super Boy, un personaggio che, promettono tutti, sarà persino peggio di Homelander. Chissà cosa significherà questo per Hughie, Butcher e gli altri...?