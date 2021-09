The Boys 3, Jensen Ackles rivelala una particolare coincidenza con Supernatural

Jensen Ackles potrebbe essere andato avanti con la sua carriera ma Supernatural è ancora nella sua mente e nel suo cuore anche perché si è verificata una curiosa coincidenza durante il suo ultimo giorno di riprese della serie Amazon.

L’attore ha usato Instagram per farci sapere che le riprese della terza stagione di The Boys sono terminate e in questo video celebrativo che trovate in calce alla notizia, Ackles ha evidenziato una dolce connessione tra il suo nuovo spettacolo e quello che lo ha reso famoso.



"Va bene, banda. Un fatto divertente per voi", ha esordito. "Un anno fa, oggi, 10 settembre 2020, era l'ultimo giorno sul set di Supernatural. Oggi, 10 settembre 2021, è l'ultimo giorno sul set di The Boys . Coincidenza?"



Nella didascalia del post ha scritto: "Cosa sta cercando di dirmi l'universo? #spnfamily @theboystv #thatsawrap".



Probabilmente non è una coincidenza che Ackles sia stato scelto nel cast di The Boys, poiché lo show Amazon Prime Video è stato sviluppato per il servizio di streaming da Eric Kripke, il creatore di Supernatural. L’attore interpreterà il nuovo supereroe Soldier Boy.



Per 15 stagioni, Ackles è stato Dean Winchester nella serie targata The CW con Jared Padalecki nei panni del fratello Sam. Fortunatamente per i fan però, quell’ultima stagione non sarà l’ultima ambientata nel mondo di Supernatural perché a giugno, è stato rivelato che Ackles sta sviluppando una serie prequel di Supernatural.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili per lo streaming su Amazon Prime Video, vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di The Boys in attesa dei nuovi episodi!