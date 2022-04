The Boys 3, Jensen Ackles è Soldier Boy nella foto per il National Superhero Day

Si avvicina la première della terza stagione di The Boys e tra le new entry molto attese spicca il nome di Soldier Boy, un supereroe in stile Captain America, che ricoprirà un ruolo chiave. Sullo schermo il volto di Soldier Boy sarà quello di Jensen Ackles, protagonista di una nuova foto in occasione del National Superhero Day.

L'account Twitter ufficiale di Vought International ha condiviso una foto vintage di Ackles nei panni di Soldier Boy, preludio probabilmente ad un ruolo fondamentale nella creazione del National Superhero Day.

Jensen Ackles ha ricordato la sua trasformazione in Soldier Boy; dopo anni di successo al fianco di Jared Padalecki in Supernatural, Jensen Ackles è pronto ad iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo in una delle serie più amate dal pubblico televisivo.

Nel podcast di Michael Rosenbaum, Inside of You With Michael Rosenbaum, Jensen Ackles aveva dichiarato:"Accade che in un certo senso mi ritrovano e sono stato essenzialmente in cattività per un po'. Mi ritrovano barbuto e sembro Cast Away ma poi mi ripuliscono, mi rimetto il mio costume da supereroe e vado in città... È un nonno. Ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale ed è un burbero bigotto. Non invecchia, quindi è un giovane supereroe quarantenne che in realtà ha 80 o 90 anni".



Jensen Ackles tornerà in Supernatural nel prequel dello show, The Winchesters, a differenza del collega Jared Padalecki.