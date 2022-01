The Boys 3, Jensen Ackles svela:'Sony voleva un nome più altisonante per Soldier Boy'

La longeva collaborazione tra Jensen Ackles ed Eric Kripke in Supernatural, show nel quale l'attore ha recitato per ben 15 stagioni, potrebbe far pensare che sia stato semplice ottenere la parte di Soldier Boy nella stagione 3 di The Boys. In realtà non è stato proprio così e lo ha raccontato proprio Ackles in un podcast.

Intervenuto a Inside of You di Michael Rosenbaum, Jensen Ackles ha raccontato in che modo ha convinto la produzione ad affidargli il ruolo di Soldier Boy:"Sony stava parlando con nomi molto più altisonanti del mio e li voleva portare nella terza stagione. Quindi Erik ha detto 'Senti, so che puoi farlo ma dovremo convincere i piani alti'". Tempo fa Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy ha pubblicato una foto dal dietro le quinte dello show.



L'attore ha svelato di aver dovuto filmare se stesso per l'audizione, recitando una scena tra Soldier Boy e Butcher. Dopo aver provato e riprovato con Kripke hanno consegnato il video alla produzione:"Dissi 'Guarda, se hai intenzione di batterti per me voglio darti l'arma migliore che posso. Quindi dimmi se c'è qualcos'altro che posso fare e lui ha detto 'Sei bravo'. Quindi è andato a battersi e poi boom, è tutto. Ma ho lavorato per questo. Non è stato soltanto un 'Ehi, vogliamo coinvolgerti nella terza stagione'. Ho dovuto guadagnarmela".



Secondo quanto dichiarato da Jack Quaid The Boys 3 sarà la migliore stagione a cui assisteranno i fan della serie, disponibile con le prime due su Amazon Prime Video.