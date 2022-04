The Boys 3, Jensen Ackless ricorda la sua trasformazione in Soldier Boy

Jensen Ackless è Soldier Boy, il nuovo strambo supereroe che farà il suo debutto nella terza stagione di The Boys e in attesa di vederlo finalmente all'opera nei panni del leader del gruppo chiamato Payback, l'ex star di Supernatural ha voluto ricordare come è avvenuta la sua trasformazione nei panni di questo personaggio.

L'attore ha così postato una serie di scatti con barba e capelli più lunghi del solito, sottolineando come il suo Iphone gli abbia ricordato il look dell'anno precedente, proprio mentre era nel bel mezzo delle riprese della serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

"Quello che succede è che in un certo senso mi sono trovato essenzialmente in cattività per un po'", ha detto in precedenza Ackles della sua trasformazione in Soldier Boy parlando al podcast Inside of You With Michael Rosenbaum. "E così,sono stato barbuto come il protagonista di Cast Away, ad un certo punto però mi ripuliscono... È un nonno. È del ' 40. Ha combattuto nella seconda guerra mondiale, ed è solo questo burbero uomo bigotto. Non invecchia, quindi è questo giovane supereroe che dimostra meno di 40 anni ma che in realtà ne ha tra gli 80 e 90 anni. E ho dovuto prendermi per davvero cura della mia barba. Devi prendere il balsamo che è speciale per la barba, devi prendere il balsamo per la barba, c'è il burro per la barba, c'è la cera, c'è l'olio. Tutta roba che io non sapevo".

Il debutto di The Boys 3 si avvicina sempre di più e in attesa di vedere finalmente Jensen Ackless nei panni di Soldier Boy, diteci quali sono le vostre aspettative per la terza stagione di questo acclamatissimo show di Amazon Prime Video.