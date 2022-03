The Boys 3: Karl Urban anticipa il nuovo trailer in arrivo

Come già annunciato dai protagonisti dello show, il primo trailer di The Boys 3 è in arrivo, per la gioia dei fan che aspettano con trepidazione la nuova stagione della fortunata serie Amazon. Oggi, la pagina della serie ha condiviso un nuovo divertente post.

Nel nuovo video pubblicato su Twitter, l'amatissimo Karl Urban ha deciso di stuzzicare tutti i fan che aspettano di rivedere le nuove avventure del gruppo di eroi: "Va bene, va bene. Vuoi il trailer della terza stagione? Lo riceverai... domani", ha rivelato la star. "E lo amerai."

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le persone che hanno seguito la serie fino ad ora sapranno già che la terza stagione dovrebbe essere ancora più brutale dell'ultima. Nel frattempo, i fan hanno avuto un assaggio di quello che vedremo in The Boy 3, grazie allo spin-off animato di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Diabolical, che è stato rilasciato da poco su Prime Video.

La terza stagione introdurrà una serie di nuovi personaggi, tra i quali Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy. L'attore, famoso per il ruolo di Dean Winchester in Supernatural, si riunirà ad Eric Kripke, showrruner di The Boys.

In attesa dei nuovi episodi in uscita il 3 giugno, vi lasciamo l'ultimo poster di The Boys 3 con Billy Butcher.