The Boys 3, Karl Urban: 'In questa stagione vedrete cose che non dimenticherete mai'

Il trailer ufficiale di The Boys 3 ha dato il via al conto alla rovescia, e a pochi giorni dalla premiere dei nuovi episodi dell'acclamata serie tv Prime Video il protagonista Karl Urban ha anticipato dei contenuti particolarmente 'vietati' e 'indimenticabili'.

"Ho visto solo alcune cose, quindi diciamo che non ho potuto godere della piena gloria di questa stagione", ha detto l'interprete di Billy Butcher. "Ma vi posso assicurare che nei prossimi episodi vedrete delle cose che non potrete mai dimenticare". Sebbene al momento non ci è ancora permesso divulgare dettagli in tal senso, facciamo eco alle dichiarazioni di Karl Urban per avvertire soprattutto i più deboli di stomaco: i nuovi episodi della serie tv basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson andrebbe vista lontano dai pasti.

Ma, come ricorda anche Karl Urban: “È difficile parlarne senza svelare troppi spoiler, ma ti dirò una cosa: Jensen [Ackles, che interpreterà Soldier Boy, un eroe sulla falsa riga di Capitan America, ndr] ha camminato sul set un giorno mentre stavano girando 'Herogasm', si è rivolto a uno dei cameraman e ha detto: 'Ehi, amico, come va?' Il cameraman lo guarda e gli risponde: 'Eh, amico, ho visto parecchia merda oggi'".

A questo proposito, ecco che cosa hanno dichiarato i creatori e produttori di The Boys sull episodio Herogasm, ispirato ad uno dei capitoli più controversi e scandalosi della serie a fumetti. La serie, lo ricordiamo, tornerà su Prime Video dal 3 giugno con i primi tre episodi, che saranno seguiti da una puntata a settimana fino al gran finale previsto per l'8 luglio.

