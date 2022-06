The Boys 3, Karl Urban: 'Per Herogasm abbiamo finito le scorte di sperma finto'

Herogasm ha conquistato tutti i fan di The Boys per via dei suoi contenuti fortemente espliciti che a quanto pare, hanno creato qualche piccolo problema agli addetti ai lavori, stando a quanto riportato da Karl Urban in una sua recente intervista.

L'interprete di Billy Butcher ha infatti ammesso che per girare scene così orgasmatiche, sono finite tutte le scorte di sperma finto che la produzione aveva in magazzino. La cosa naturalmente non sembra aver stupito in alcun modo l'attore che, ha più volte precisato quanto la serie di Amazon Prime Video sia molto al di fuori degli schemi.

"Ascolta, penso che ogni singola stagione arrivi a un punto in cui dici: "Come possiamo farla franca?" C'è più azione, più dramma, più cuore. E penso che con quest'ultima abbiamo toccato veramente un picco mai toccato prima. Ad esempio, il reparto trucco, hanno finito il sangue finto nell'episodio 3, per Herogasm abbiamo finito le scorte di sperma finto. Quindi è stata una sfida per tutti i soggetti coinvolti".

Intanto, come dichiarato dallo stesso Erik Krpke, in The Boys 4 potrebbe esserci anche Jedffrey Dean Morgan. L'attore è un grande fan di questa serie e, qualora i suoi impegni lavorativi dovessero permetterlo, farebbe carte false per apparire nello show più pazzo che la tv mainstream abbia mai visto.