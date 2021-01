The Boys 3, Karl Urban: 'Presto torneremo a lavoro sulla terza stagione'

La seconda stagione di The Boys è stata sorprendente e come sempre fuori dagli schemi e i fan non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le avventure di Billy Butcher e compagni nei prossimi episodi e un indizio sull'inizio delle riprese sembra giungerci proprio da Karl Urban.

Con un post sui social network l'attore ha rivelato di essere in vacanza nel sud, ovvero nell'emisfero australe. Probabilmente si trova a Wellington, sua città natale, dove i mesi estivi si svolgono da dicembre a febbraio. Quindi questo significa che le riprese sono imminenti, considerando i suoi commenti sul fatto che presto si dirigerà a nord per la realizzazione della terza stagione di The Boys.

Karl Urban come potete vedere di seguito ha scritto: "Mi sto godendo al massimo l'estate prima di viaggiare verso nord per la terza stagione di @theboystv @amazonprimevideo".

Il fatto che l'inizio delle riprese sia imminente è stato confermato anche da Erik Kripke, lo showrunner ha infatti rivelato che la stesura degli script della terza stagione di The Boys era in corso poco dopo la fine della messa in onda della seconda stagione. Kripke ha anche ammesso che Garth Ennis ha l'ultima parola sul personaggio di Billy Butcher mentre ha rivelato di essere stato addirittura minacciato per la graffiante satira di The Boys.