The Boys 3, Katia Winter entra nel cast: interpreterà un personaggio cult del fumetto

È Deadline a rivelare che Katia Winter, attrice svedese nota per aver partecipato alle serie TV Sleepy Hollow e Blood & Treasure, è entrata ufficialmente nel cast della terza stagione di The Boys, l'apprezzata serie Amazon basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Il servizio streaming non ha fornito ulteriori dettagli, ma il report anticipa che la Winter vestirà i panni di un personaggio molto noto ai fan dell'opera di riferimento, ovvero Little Nina, una boss della mafia russa con un debole per i sex toys protagonista di uno dei momenti più scioccanti dell'intera storia originale. Nei fumetti Nina lavora per la Vought, la spietata compagnia guidata dal CEO Stan Edgar (Giancarlo Esposito).

A proposito di new entry, vi ricordiamo che The Boys 3 vedrà nel cast anche Jensen Ackles, il celebre interprete di Dean Winchester in Supernatural. Quest'ultimo ricoprirà il ruolo di Soldier Boy, il supereroe originale che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le riprese di The Boys 3 sono iniziate da circa un mese. In attesa di novità più concrete sulla trama dei nuovi episodi, lo showrunner Eric Kripke ha stuzzicato la curiosità condividendo anticipando la presenza di una linea di armi da fuoco a tema femminile, "GalGear". Neanche a dirlo, queste armi sono prodotte dalla Vought.