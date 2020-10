The Boys 3, Kripke assicura: 'Il personaggio di Jensen Ackles sarà peggio di Homelander'

Amazon sta chiaramente cavalcando l'onda di un incredibile successo con The Boys. La serie è stata rinnovata per una terza stagione ancora prima che iniziasse la messa in onda della seconda. Anche se non sappiamo ancora di preciso quando partiranno le riprese, Kripke ci tiene a fornirci delle succose anticipazioni su uno dei personaggi più attesi.

Stiamo parlando di Soldier Boy, il supereroe interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles, che secondo lo showrunner sarà molto diverso da quello che i fan della serie si aspettano.

"Penso che chiunque si aspetti che Jensen si presenti come un bravo ragazzo, ma rimarranno tutti delusi. Nei fumetti è per lo più un tipo un po' maldestro e sottomesso a Homelander ma, le cose saranno totalmente diverse. Questo personaggio è ancora in fase di scrittura ma con lui tratteremo la storia di Vought. É una sorta di John Wayne. Lui era Homelander prima dello stesso Homelander ma appartiene ad un'epoca diversa, ha l'ego e l'ambizione ma, si presenta in un modo diverso proprio perché viene da un'epoca diversa".

Nella serie di fumetti Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy è una sorta di zimbello, che viene maltrattato da tutti, Homelander e Billy Butcher in primis. Si tratta di una parodia di Captain America ma, a quanto pare nella terza stagione di The Boys avrà un ruolo di un certo rilievo, essendo il supereroe da cui tutto ebbe inizio, o quasi.

