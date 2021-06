The Boys 3, Kripke stuzzica i fan su Herogasm: 'You are not fu***** ready'

Erik Kripke aveva già anticipato che in The Boys 3 avremmo assistito alla trasposizione di Herogasm, un particolare spin-off del fumetto di Garth Ennis in cui i Supe sono alle prese con una festa molto al di fuori degli schemi. Ora lo showrunner, con un post sui social ha stuzzicato ulteriormente l'interesse dei fan della serie Amazon.

Kripke ha scritto: "Uhm. Quindi. Ho appena visto quotidiani che sono, per un miglio, i quotidiani più pazzi che abbia mai visto nella mia carriera. O forse la carriera di chiunque altro. You are not fu***** ready".

Herogasm sarà il titolo del sesto episodio di The Boys 3, si tratta di una parodia dei grandi cross-over in cui i supereroi uniscono le forze per combattere una presunta minaccia globale. Billie Butcher e il suo team in questo caso, si infiltrano nel party segretissimo organizzato dalla Vought per i suoi Sette e gli altri eroi della Terra, che fingono di essere impegnati in una grande impresa. Come suggerisce il nome Herogasm, la festa sarà a base di sesso, droga e folli orge scatenate.

Proprio in Herogasm ha fatto la sua comparsa Soldier Boy, che nella terza stagione della serie Amazon verrà interpretato da Jensen Ackles. Staremo a vedere se proprio in questa puntata il nuovo Supe, leader del gruppo Payback si presenterà alla corte di Homelander. Staremo a vedere.