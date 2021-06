The Boys 3, Laurie Holden si unisce al cast: scoprite la nuova supereroina!

Dopo le tre recenti new entry del cast di The Boys 3, è l'Hollywood Reporter a segnalare che Laurie Holden si è unita al cast della nuova stagione della serie Amazon creata da Eric Kripke.

L'attrice vestirà i panni della Contessa Cremisi, supereroina dai capelli rossi che, come suggerisce anche il nome, indossa un costume e un mantello rossi e possiede dei poteri legati al calore. Potete dare uno sguardo al personaggio nella foto in calce alla news.

Nota ai più per aver interpretato Andrea in The Walking Dead, la Holden ha ricoperto dei ruoli importanti anche serie TV quali The Americans, X-Files e The Shield, mentre sul fronte cinema ha preso parte a pellicole come Dragged Across Concrete, Arctic - Un'avventura glaciale, The Majestic, I fantastici 4, The Mist, Scemo & + scemo 2, e Silent Hill.

La serie ha recentemente accolto nel cast anche Miles Gaston Villanueva come Supersonic, Sean Patrick Flanner nei panni di Gunpowder e Nick Wechsler nel ruolo di Blue Hawk, i quali si aggiungono a quella che è senza dubbio la new entry più attesa della stagione, ovvero il Soldier Boy di Jensen Ackles.

Nel frattempo, lo showrunner ha anticipato su cosa si concentrerà la satira di The Boys 3.