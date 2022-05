The Boys 3, manca ormai pochissimo all'uscita: ecco il post di Eric Kripke

Manca ormai davvero pochissimo all'uscita dei primi tre episodi di The Boys 3: più precisamente 4 giorni, come ci ricorda Eric Kripke in un post pubblicato su Twitter. Ad accompagnare la didascalia c'è un video, in cui Soldier Boy ci parla, che troverete in fondo all'articolo.

Come molti già sapranno, in questa stagione al classico gruppo di supereroi che già conosciamo si aggiungerà anche il Soldier Boy di Jensen Ackles, ispirato chiaramente a Captain America della Marvel. Il personaggio è infatti un veterano che ha combattuto nel corso della Seconda Guerra Modiale, e che da allora non è mai invecchiato dopo aver assunto il composto che gli ha dato i suoi poteri.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta importante per questa stagione, che secondo i protagonisti di The Boys sarà epica. Dalle informazioni di trama che abbiamo, adesso i Boys lavorano per la CIA, pur essendo ancora abbastanza a rischio. Infatti è soltanto una questione di tempo prima che Patriota sbotti e che arrivino informazioni su Neuman, che dopo il finale della seconda stagione avrà un ruolo rilevante.

Per scoprire quali avventure affronteranno i nostri protagonisti bisognerà attendere solo fino al 3 Giugno, quando i primi tre episodi arriveranno su Prime Video. Dopodiché le puntate rimanenti saranno rilasciate con la cadenza di una a settimana. Noi non vediamo l'ora, e voi?