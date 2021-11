The Boys 3, quanto manca all'uscita della nuova stagione?

Le riprese di The Boys 3 sono terminate a Settembre, e i fan si chiedono adesso quando la terza stagione della creata da Eric Kripke approderà su Amazon Prime Video. Non è stata ancora resa nota una data ufficiale, ma dalle informazioni che abbiamo possiamo farci qualche idea.

Da quel che sappiamo le riprese di questa season sono iniziate nei primi mesi del 2021, come precedentemente annunciato. Si sono poi concluse a fine estate, lasciando spazio alla post-produzione, che è ormai al lavoro da circa due mesi. Secondo queste informazioni, la serie potrebbe approdare sui nostri schermi nel primo trimestre del 2022, o, se i tempi si dilungano, poco prima dell'estate.

Le prime due stagioni non ci danno indicazioni precise in questo senso. Mentre The Boys 1 è uscita a Luglio 2019, infatti, la seconda è stata resa disponibile sulla piattaforma tra Settembre e Ottobre del 2020, con ritardi probabilmente causati dalla pandemia. Nel primo caso si era iniziato a girare a Ottobre 2018, per poi far uscire la serie a Luglio. Un totale di 9 mesi di lavorazione, che in questo caso non saranno rispettati, perché dall'inizio delle riprese a Febbraio, 9 mesi sono già passati.

Sicuramente i tempi di produzione sono più lungi a causa di tutte le accortezze da rispettare per il covid-19, che potrebbe allungare il periodo di circa due o tre mesi. E' per questo che le speranze di vedere la terza stagione già a Gennaio/Febbraio 2022 sono alte. Chissà, intanto, nell'attesa, possiamo sorridere con i bloopers di The Boys 2!