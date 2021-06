The Boys 3, non solo Soldier Boy: tre nuovi supereroi debutteranno nello show, ecco chi

Sean Patrick Flannery, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler sono le nuove aggiunte al cast della terza stagione di The Boys, ma chi interpreteranno? Scopriamolo.

Starlight? A-Train? Homelander? Fatevi da parte: ci sono tre nuovi supereroi in città. E no, Soldier Boy non è incluso in questo conteggio.

Infatti, non solo nella nuova stagione di The Boys vedremo l'attesissimo debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy (ovvero qualcuno che, assicura Eric Kripke, sarà persino peggio di Homelander), ma avremo anche modo di incontrare altri tre individui dotati di superpoteri.

L'attore di Nancy Drew e The Resident Miles Gaston Villanueva sarà Supersonic, che secondo i rumor dal web potrebbe essere l'ex-fidanzato di Starlight. Al momento, però, non sembrano esserci informazioni sulle sue abilità, ma il nome potrebbe indicare qualcosa di simile ai supereroi DC e Marvel Black Canary o Black Bolt...?

La star di Powder e The Boondock Saints Sean Patrick Flannery sarà invece Gunpowder. Anche qui possiamo basarci più che altro sul nome del personaggio e ipotizzare un potere che abbia a che vedere con armi da sparo o qualcosa di simile.

L'attore di Revenge e Rosswell Nick Wechsler, infine, presterà il volto al supereroe Blue Hawk.

Tutti questi personaggi sono una creazione originale della serie tv, e non provengono dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, quindi le possibilità sono davvero illimitate. Specialmente negli ultimi due casi, potrebbe trattarsi di eroi del passato, che hanno avuto a che fare con Soldier Boy, oppure delle nuove aggiunte in casa Vought... Chi può dirlo.

Non ci resta che attendere l'arrivo della terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video.