The Boys 3 non è più in cima alla Top 10 Prime: il sorpasso non ha senso

Non si è ancora conclusa la messa in onda degli ultimi episodi dalla terza stagione di The Boys. Eppure, da che gli ascolti di quella che forse è la punta di diamante del catalogo Prime, l'avevano fatta ovviamente schizzare al primo posto, ora quella posizione le è stata rubata da uno show semplicemente non paragonabile. Cosa succede?

Mancano pochi episodi alla fine di The Boys 3, ma ci dovremmo trovare ancora – e ci troviamo sicuramente – nel pieno boom d’ascolti di una delle serie più attese sul catalogo Prime Video. Gli ultimi episodi poi avevano aumentato l’eccitazione degli spettatori a mille dopo il debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e tutto ciò che la sua entrata in scena ha comportato, mettendo in moto il canonico scontro finale cui assisteremo, ovviamente, verso la fine di questa stagione. Insomma: The Boys è una delle serie più viste su Prime e gli ultimi episodi alcuni dei più visti di questa terza stagione.



Allora com’è possibile che, proprio in questo momento, sia stata detronizzata dal primo posto nella Top 10 serial del catalogo Amazon? Da una serie poi, The Summer I Turned Pretty (L’estate nei tuoi occhi), che senza nulla togliere sembra apparentemente impossibilitata a competere con il juggernaut Amazon. Sicuramente in questo momento, sicuramente in piena distribuzione in corso. L’unica spiegazione è la recente uscita il 17 giugno e la valanga di pubblico da teen drama che ci sarà fiondato a capofitto. Ma anche così, un dubbio sorge.



Che cioè diventi piuttosto difficile certificare se le serie prime in classifica lo siano effettivamente in base agli ascolti, soprattutto nel momento in cui le principali piattaforme di streaming non rendono pubblici i loro ascolti almeno di mosse promozionali eclatanti. E sorge il dubbio che, a fianco di quelle effettivamente meritevoli, la Top 10 funga anche da “consiglio” per i nuovi prodotti da spingere, come ormai molti sostengono per i cataloghi Prime e Netflix. Che ritocchino gli ascolti come hanno ritoccato le parti intime di un protagonista di The Boys?