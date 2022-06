The Boys 3: perchè nel flashback di Starlight c'è Baby One More Time di Britney Spears?

L'utilizzo della canzone di Britney Spears nella terza stagione di The Boys rende una scena già scomoda di per sè ancora più dura. La serie Amazon ci ha rivelato quanto il rapporto di Starlight con la madre sia teso, poiché sfruttata a scopo di lucro dalla persona che dovrebbe invece amarla di più.

Abbiamo già sentito parlare del passato di Starlight, ma nel terzo episodio di The Boys 3("Barbary Coast") il tutto viene affrontato in maniera più esplicita. Interpretato da Maya Misaljevic, il flashback di apertura dell'episodio mostra una giovane Starlight gareggiare nel concorso "Little Miss Hero". La ragazza si lamenta del disagio del costume, ma Donna (Ann Cusack) costringe sua figlia ad andare avanti e la giovane sale sul palco per esibirsi con canti e balli infusa di superpoteri. La canzone che Starlight esegue è proprio "Baby One More Time" di Britney Spears.

Subito non può che tornare in mente l'iconico video della canzone, che vede la popstar sfilare per un liceo cantando il brano che l'avrebbe resa famosa. L'allora sedicenne Britney viene così presentata sotto una luce apertamente sessualizzata, che all'epoca ha causato polemiche che continuano ad attirare critiche ancora oggi. Il trattamento subito da Annie diventa così specchio dell'esperienza di molte ragazze nella vita di tutti i giorni.

Intenzionalmente o meno, The Boys che affianca la hit di Britney Spears al flashback di Starlight allude inevitabilmente al controverso passato della cantante. A partire dal 2008 infatti, l'indipendenza finanziaria e la capacità di prendere decisioni della Spears sono state legalmente rimosse e poste sotto la tutela di suo padre.

E voi cosa ne pensate? Intanto, vi lasciamo con la nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 3 e vi ricordiamo che la scena di sesso tra Homelander e Soldier Boy non ci sarà in The Boys 3.