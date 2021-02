The Boys 3, tutti i personaggi confermati per la prossima stagione di Prime Video

È finalmente arrivato il momento: le riprese della terza stagione di The Boys sono pronte a iniziare, e presto forse potremmo anche aspettarci annunci circa la data d'uscita del folle show ideato da Eric Kripke. In attesa di novità, dunque, oggi parleremo del cast che prenderà parte a The Boys 3, tra nuovi ingressi e conferme molto gradite.

Ecco quindi una lista degli attori che rivedremo sicuramente nella terza stagione di The Boys, che arriverà presto su Amazon Prime Video.

I protagonisti

Pochi dubbi sulla presenza dei grandi protagonisti dei primi due archi narrativi: Karl Urban tornerà a vestire i panni di William "Billy" Butcher, Jack Quaid sarà ancora il nostro amato Hughie Campbell ed Erin Moriarty la fantastica Starlight, alter-ego di Annie January. Non mancherà ovviamente nemmeno Antony Starr, il perfido e terribile Patriota desideroso di poter agire come voglia e di diventare sempre più influente e potente. A contrastarlo, insieme a Butcher, Hughie e Annie torneranno anche Latte Materno (interpretato da Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara).

Tra promozioni e nuovi arrivi

Sicuramente saranno della partita anche Chace Crawford, interprete di Abisso, Jessie Usher (ovvero A-Train) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

Sono in arrivo anche delle promozioni: Claudia Doumit e Colbie Minifie diventeranno nella terza stagione series regular. La Doumit interpreta nello show Victoria Newman, protagonista di uno dei grandi colpi di scena finali della seconda stagione (che non vi spoilereremo), mentre la bravissima Minifie è la simpatica e (dis)organizzata Ashley Barrett. Siamo contenti per loro.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, l'unico attualmente confermato al momento è quello di Jensen Ackles (volto già noto agli appassionati di Supernatural), che interpreterà Soldier Boy, un personaggio molto importante e che sicuramente porterà molto scompiglio nello show.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento su le 5 migliori scene con Patriota come protagonista in The Boys, è ora di passare ai commenti: qual è il vostro personaggio preferito in The Boys? Chi non vedete l'ora di ritrovare nella terza stagione? Fatecelo sapere con un bel commento nello spazio a essi dedicato!