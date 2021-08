The Boys 3, tutti i personaggi confermati per la terza stagione su Prime Video

The Boys, uno degli show più sorprendenti di Amazon Prime Video, sta per tornare con una terza stagione. Parliamo di una serie che non ha mai avuto paura di osare, raccontando il capitalismo e il mondo dei supereroi attraverso la grande penna di Eric Kripke. Ma i fan ora si chiedono: rivedremo tutti i nostri eroi preferiti nella s3? Scopriamolo.

A fare ritorno saranno sicuramente i grandi protagonisti delle precedenti season, primo fra tutti Butcher (Karl Urban), che si è affermato come uno dei personaggi più apprezzati dello show. Accanto a lui vedremo ancora Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon), Kimiko (Karen Fukuhara) e Marvin Milk (Laz Alonso). Dall'altra parte, quella dei supereroi per intenderci, rivedremo Homelander tornare come grande Leader dei Sette. Proprio il suo interprete Anthony Starr ha recentemente dichiarato che la stagione 3 di The Boys è la migliore di sempre. Noi ovviamente speriamo che sia davvero così.

E Homelander non sarà l'unico dei Sette a tornare sui nostri schermi. Rivedremo infatti anche Starlight (Erin Moriarty), che pur essendo parte del gruppo di supereroi, è da considerare come membro della cricca guidata da Butcher. Del team dei Sette rivedremo anche Queen Maeve (Dominique McElligott), Black Noir (Nathan Mitchell), Deep (Chace Crawford) e A-Train (Jessie T. Usher).

Ma non solo vecchi supereroi. Infatti nella prossima season vedremo un altro protagonista dotato di superpoteri, Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles. Nel cast arriveranno anche altri volti conosciuti. Katia Winter, conosciuta in Dexter, sarà Piccola Nina, mentre Sean Patrick Flanery sarà Gunpowder e Miles Gaston Villanueva interpreterà Supersonic. Infine vedremo anche Nick Wechsler nei panni di Blue Hawk e Laurie Holden, conosciuta in The Walking Dead, come Contessa Cremisi.

Diversi, invece, i personaggi che non faranno ritorno dopo la seconda stagione. Tra questi dovrebbero esserci anche Becca Butcher (Shantel VanSanten) e Stormfront (Aya Cash). Infatti, al termine della seconda stagione, abbiamo visto Becca morire e Stormfront quasi in fin di vita. Ma mai dire mai, perchè Aya Cash ha invece dichiarato che potremmo rivedere il suo personaggio molto presto. Chissà. Non ci resta che aspettare l'arrivo di The Boys 3.