The Boys 3: ecco un nuovo personaggio interpretato da Laurie Holden in un poster!

The Boys 3 vedrà delle aggiunte al cast, e tra queste ci sarà Laurie Holden nei panni di Crimson Countess. L'attrice l'abbiamo già conosciuta in The Walking Dead, e adesso si appresta ad entrare nel cast della serie che prende in giro i supereroi. Oggi l'abbiamo vista per la prima volta nei panni dell'eroina in un poster.

Crimson Countess sarà un personaggio ispirato alla celebre Scarlet Witch del MCU, e diverse sono le similitudini che possiamo notare. La prima riguarda il costume, che come vediamo nel poster è di colore rosso, come quello di Scarlet. Ma non finisce qui, perché Crimson Countess ha una relazione romantica con Mind Droid, che ricalca un po' quella di Wanda con Visione.

Non potrebbe esserci momento più azzeccato per inserire un personaggio ispirato a quello di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, dato il successo della serie a lei dedicata quest'anno, WandaVision. Il personaggio interpretato da Laurie Holden sarà uno degli obiettivi di Billy Butcher, che la metterà nel suo mirino dopo aver subito un affronto da lei.

Adesso tutti attendono nuove notizie sulla terza stagione, insieme al tanto atteso trailer. Ciò che sappiamo è che potremo rivedere i vecchi e i nuovi protagonisti dello show nel 2022. Intanto abbiamo una notizia importante: le riprese di The Boys 3 sono terminate. Manca dunque sempre meno all'arrivo di un primo teaser.