The Boys 3: la PETA premia la serie per la scena del polpo Timothy, la serie risponde

Lo show di Prime Video è noto per essere non poco cruento e per alcune scelte spesso scioccanti e sbalorditive. Tuttavia, questa volta The Boys ha effettivamente ottenuto un riconoscimento da parte di PETA, per le soluzioni tecnologiche utilizzate evitando così di danneggiare una vita animale in una scena cruciale della terza stagione.

Nel terzo episodio di The Boys 3, vediamo The Deep (Chace Crawford) mangiare vivo il polpo Timothy in una delle sue sequenze più scioccanti dell'intera serie e che difficilmente verrà dimenticata da molti. Poco dopo il rilascio della puntata è così intervenuta la People for the Ethical Treatment of Animals, spesso abbreviato nell'acronimo PETA, ovvero un'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali. Ecco la nota ufficiale:

"PETA rende omaggio all'attore Chace Crawford, al creatore di The Boys Eric Kripke e al team degli effetti speciali dello show con il premio "Tech, Not Terror" per la scena priva di crudeltà e stimolante che coinvolge un polpo generato dal computer nell'ultimo episodio della serie di Amazon Prime.

Nella scena, il personaggio di Crawford è costretto a mangiare un caro amico, un polpo di nome Timothy, che lo spettacolo descrive come un individuo con una famiglia, utilizzando una tecnologia all'avanguardia invece di un animale vivo".

"I veri eroi di The Boys hanno lavorato dietro le quinte, creando un polpo in CGI in modo che gli animali possano vivere in pace", ha affermato Lisa Lange, vicepresidente senior della PETA. "PETA celebra questa serie per aiutare gli spettatori a vedere ogni polpo come un individuo come Timothy, non come un antipasto o come intrattenimento".

Per ricordare il polpo, l'account ufficiale di The Boys, che è stata rinnovata per una quarta stagione, ha condiviso su Twitter un video per celebrare Timothy, seguito dall'hashtag #JusticeForTimothy.



Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 3.