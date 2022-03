The Boys 3, il poster con Billy Butcher ricorda la data di uscita della serie su Amazon!

La data di uscita di The Boys 3 è cosa già nota ormai da tempo, Amazon Prime Video ha voluto però ricordarla ancora una volta con un nuovo poster che ritrae Billy Butcher con quello che sembra essere lo sguardo laser che ha caratterizzato Homelander nelle precedenti due stagioni.

Questa interessantissima immagina che trovate in calce alla notizia anticipa tra l'altro anche il trailer di The Boys 3 che sembra essere prossimo all'arrivo. Ad annunciarlo sono stati proprio i protagonisti della show tratto dai fumetti di Garth Ennis nei giorni scorsi e ormai l'hype è davvero alle stelle per questa serie tv che ha letteralmente stravolto il mondo dei supereroi.

La seconda stagione di The Boys è stata rilasciata con cadenza settimanale a partire tra settembre e ottobre 2020 e sono quindi trascorsi quasi due anni da quando lo scoppiettante finale ha letteralmente minato le certezze del pubblico.

Jack Quaid è convinto che la nuova stagione di The Boys sia la migliore realizzata sino ad ora, e stando a quanto raccontato da tutti gli addetti ai lavori questa sua affermazione sembra essere quanto mai vera. Staremo a vedere come andranno le cose tra i Ragazzi e i Supe.

L'appuntamento con i prossimi episodi è previsto per il 3 giugno! Quali sono le vostre aspettative su questa serie tv? Ditecelo nei commenti.