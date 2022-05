The Boys 3, guardate le star della prossima stagione nei nuovi poster ufficiali!

The Boys sta per tornare con la terza stagione su Amazon Prime Video e prima della première fissata per inizio giugno sono stati pubblicati nuovi poster che mostrano le star che parteciperanno ai nuovi episodi. Quattro manifesti sono stati pubblicati sugli account dei social media dello show, ciascuno con personaggi importanti.

Dopo che l'account della serie si è divertito a trollare i fan di The Boys sul trailer, ora è finalmente stato pubblicato altro materiale dello show. Nel primo poster intitolato "Civil War, but it is not civil" vediamo Billy Butcher (Karl Urban), Homelander (Antony Starr), Starlight (Erin Moriarty), Hughie (Jack Quaid) M.M. (Laz Alonso), con la new entry Soldier Boy, interpretata dalla star di Supernatural Jensen Ackles.



Il secondo poster punta i riflettori sui 'bravi ragazzi' con Butcher, Hughie, M.M., Kimiko e Frenchie. Il poster successivo mette in evidenza i sovrintendenti di Vaught, con personaggi come Queen Maeve e Black Noir.

Il quarto e ultimo poster mostra il lato femminile dello show, con Starlight, Queen Maeve, Kimiko, Victoria Neuman e Crimson Countess, altra new entry della prossima stagione, interpretata da Laurie Holden.



I quattro poster sono stati distribuiti insieme al trailer di The Boys 3. L'attesa è quasi finita, visto che la terza stagione dello show arriverà su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 3 giugno, per la gioia dei fan che sin dalla prima stagione si sono appassionati allo show creato da Eric Kripke.

Siete pronti per tornare nell'universo di The Boys?