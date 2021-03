The Boys 3: ecco i poster ufficiali di Dawn of the Seven!

La produzione per la terza stagione di The Boys, l'acclamatissima serie Amazon Prime Video continua e lo showrunner Eric Kripke ha rivelato un'altra immagine dal set, che in parte conferma un salto temporale rispetto alle stagioni precedenti.

Come gli spettatori ricorderanno quasi sicuramente, la seconda stagione ci ha mostrato il team di supereroi de I Sette, sul set per le riprese di un nuovo film prodotto dai Vought Studios, appropriatamente intitolato Dawn of the Seven, chiaramente ispirato nel titolo a Batman v Superman. Sembra che nel corso dei nuovi episodi, la realizzazione del film sia stata completata e che ora Homelander e i suoi siano alle prese con la prima.

Erik Kripke ha condiviso i poster ufficiali di Dawn of the Seven che potete ammirare nel post che vi lasciamo di seguito. Dawn of the Seven non è stato l'unico riferimento fatto fin qui al più grande DCEU e ai film di supereroi più in generale, con vari riferimenti al regista Joss Whedon.

Intanto Anthony Starr ha condiviso una prima immagine dal set della terza stagione di The Boys. L'attore ha infatti mostrato un elemento emblematico dell suo outfit da Super, ovvero i suoi vistosi stivali rossi. Dal canto suo, anche Jack Quaid ha postato un nuovo scatto per celebrare l'inizio delle riprese di The Boys 3.