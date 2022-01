The Boys 3, le prime immagini: Amazon annuncia la data d'uscita!

Con un brevissimo video della durata di pochi secondi, Amazon Prime Video annuncia la data d'uscita della terza stagione di The Boys, mostrando le prime immagini del prossimo ciclo di episodi, che debutteranno in streaming tra qualche mese!

La terza stagione di The Boys arriverà ufficialmente su Amazon Prime Video a partire dal 3 giugno con i primi tre episodi. A seguire, ogni venerdì sarà disponibile una nuova puntata, fino all'ottavo e ultimo episodio di The Boys 3, atteso per l'8 luglio.

La data dell'anteprima è stata annunciata durante l'episodio finale della web-serie Seven on 7 with Cameron Coleman, diffuso oggi sul canale Youtube di Vought International, l'organizzazione multinazionale che nello show gestisce l'immagine dei celebri supereroi.

Nelle scorse settimane, lo showrunner Eric Kripke aveva anticipato che The Boys 3 sarà completamente folle, rivelando qualche dettaglio su alcuni episodi, incluso uno che sarà intitolato 'Herogasm', e affermando che la prossima stagione di The Boys approfondirà il passato di alcuni personaggi. Inoltre, Kripke ha dichiarato che ci sarà spazio anche per una riflessione sulla mascolinità tossica in The Boys 3.

The Boys è una delle produzioni Amazon Original più affermate, apprezzate sia dal pubblico che dalla critica: basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys offre un punto di vista ironico ed irriverente su figure popolari, influenti e idolatrate come quelle dei supereroi e su ciò che può succedere se abusano dei loro poteri, invece di metterli a servizio di un bene supremo. Intenzionati a fermare i supereroi corrotti, un gruppo di vigilanti, i Boys continueranno nella loro impresa di smascherare la verità sui Sette e sulle attività della Vought International.