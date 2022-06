The Boys 3, le prime reazioni allo scioccante episodio Herogasm!

Sono online le prime reazioni al nuovo episodio di The Boys 3, Herogasm, argomento principale di quasi tutte le conversazioni sulla serie tv di Amazon Prime Video a causa dell'altissimo livello di erotismo che si preannuncia nella puntata, in considerazione di quanto si conosce della trama attraverso il fumetto di Ennis e Robertson.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Boys e in particolare sull'episodio Herogasm. Nel frattempo potete recuperare la recensione dell'episodio 5 di The Boys.



Secondo i primi commenti social, gli spettatori hanno reagito con un po' di scetticismo all'orgia presente nell'episodio, che secondo diverse opinioni non è abbastanza esplicita.

L'episodio mostra Homelander (Antony Starr) scontrarsi con Soldier Boy (Jensen Ackles), Billy Butcher (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid) a Herogasm, un'orgia annuale di super poteri gestita dai gemelli Tommy (Jack Doolan) e Tessa (Cristina Booth). Soldier Boy irrompe alla festa per uccidere i gemelli mentre Starlight (Erin Moriarty) e Latte Materno (Laz Alonso) cercano di avvertirli e spingere tutti alla fuga.



I tentativi falliscono e le cose prendono una brutta piega. Tuttavia la scena dell'erogasmo, pubblicizzata in queste settimane da Amazon sarebbe piuttosto deludente. La scena si presenterebbe come una normalissima orgia ma con i superpoteri come perversione. Ad esempio, un uomo avrebbe penetrato telepaticamente tre donne su un letto. Una donna ha usato il suo lazo simile a quello di Wonder Woman per legare le braccia di un'altra donna dietro la schiena. Un altro uomo ha trasformato i propri capezzoli in conduttori elettrici, elettrostimolandosi mentre è impegnato a penetrare un'altra persona. Sono solo alcune delle trovate narrative che vengono mostrate all'interno dell'episodio.



Eric Kripke ha dichiarato che Herogasm è l'episodio più esplicito della tv mainstream.