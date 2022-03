The Boys 3, i protagonisti avvisano i fan: il primo trailer è in arrivo!

Una serie spin-off non è abbastanza per placare la voglia di The Boys: l'hype per la terza stagione dello show targato Prime Video cresce giorno dopo giorno, ma ad oggi ai fan non è ancora stata offerta la possibilità di dare uno sguardo a quelli che saranno i nuovi episodi della serie tratta dai fumetti di Garth Ennis.

Mentre i nuovi poster di The Boys omaggiano il The Batman di Matt Reeves e i suoi predecessori, dunque, la domanda che tormenta i fan dello show è solo una: quando arriverà il trailer di quest'attesissima terza stagione? La risposta, seppur parziale, ce la danno proprio i diretti interessati.

Delle nuove foto postate su Twitter dal profilo ufficiale di The Boys, infatti, ci mostrano delle nostre vecchie conoscenze durante un'intensa sessione di trucco: stiamo parlando di Laz Alonso (Mother's Milk), Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuhara (Kimiko) e Jack Quaid (Hughie), che guardandoci dritto negli occhi ci avvertono di prestare attenzione al messaggio contenuto nel post.

"Con gli occhi aperti per il teaser della terza stagione" recita il messaggio apparso su Twitter: l'attesa sembra dunque prossima al termine, con il primo teaser che dovrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo. La speranza, ovviamente, è che non ci sia ancora da aspettare troppo! Recentemente, intanto, il produttore Evan Goldberg ha parlato dell'arrivo di nuovi spin-off di The Boys.