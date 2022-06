The Boys 3, qual è il superpotere del Soldier Boy di Jensen Ackles?

Su Soldier Boy si è concentrata buona parte della curiosità dei fan di The Boys, durante l'attesa per la terza stagione dello show Amazon: il personaggio di Jensen Ackles ha sicuramente catalizzato l'attenzione, risultando poi in effetti uno degli elementi più interessanti di questi primi quattro episodi.

Dopo aver fatto parlare di sé per quella strepitosa cover di Rapture (ricevendo i complimenti dalla stessa Debbie Harry), Soldier Boy ci ha infatti anche dato un assaggio dei suoi superpoteri, che ad occhio e croce immaginiamo potranno causare un bel po' di grattacapi con il proseguire della stagione.

Durante la loro missione in Russia alla ricerca della fantomatica arma di Homelander, infatti, Hughie, Billy Butcher e soci si trovano a scoprire che la famosa arma altri non é che Soldier Boy in persona: il personaggio di Jensen Ackles, infatti, non è solo in grado di emettere una potentissima deflagrazione di energia, ma anche di fare qualcosa di completamente inatteso.

Dopo esser stata colpita dall'onda di cui sopra, infatti, Kimiko perde istantaneamente i poteri: Soldier Boy è dunque capace di rimuovere il Compound V presente nell'organismo dei Super, rendendoli nuovamente umani. Un risvolto inatteso, che sicuramente avrà conseguenze tutt'altro che lievi: per saperne di più, ovviamente, non possiamo far altro che attendere i nuovi episodi. I fan, intanto, stanno impazzendo per un cameo nel quarto episodio di The Boys 3.