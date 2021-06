The Boys 3, quando esce la nuova stagione? L'account Twitter della serie trolla i fan

Attendere la nuova stagione della propria serie preferita è difficile, ne sanno qualcosa in fan di The Boys. La produzione della terza stagione è in corso da alcuni mesi e senza una data di uscita in vista l'hype sta iniziando a sfuggire di mano in maniera divertente.

Lo show prodotto da Sony Television ha iniziato a trollare i propri fan che hanno chiesto informazioni sulla sua data di uscita.

L'account ufficiale della serie Amazon Prime, come potete vedere in calce alla notizia, ha twittato: "Ogni volta che chiedi quando uscirà la stagione 3, la data di uscita si sposta di un giorno. Ci vediamo nel 2033!".

Uno dei protagonisti della serie, Jack Quaid, ha rapidamente risposto con: "Sì, ma... quale mese del 2033?" una domanda più che lecita a questo punto, per divertire ancora di più i fan o farli impazzire.



Non si sa molto dell'imminente terza stagione della serie, tranne per due cose molto chiare: Jensen Ackles si è unito al cast nei panni del supereroe Soldier Boy e che la trama Herogasm della serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson verrà introdotta in un episodio.

In una precedente intervista sulla nuova stagione, il creatore della serie Eric Kripke ha delineato le sfide autoimposte che si pone quando pianifica nuovi episodi:



"La cosa che mi ha preoccupato della terza stagione è che è diventato davvero divertente e spensierato scrivere di nuovo", ha detto Kripke in precedenza a Consequence of Sound. "Questo mi preoccupa. È piacevole. So, ovviamente, che ogni stagione di uno show televisivo diventa un po' più difficile perché tutti i tuoi migliori istinti originali da esplorare sono stati esplorati. Quindi, devi iniziare ad andare in alcune delle aree in cui all'inizio non avresti mai pensato di andare, e quelle sono sempre un po' più complicate da far sembrare grandi e affascinanti come le cose che hai già fatto. Quindi, è impegnativo".



Speriamo di avere presto notizie ufficiali sulla data di uscita di The Boys 3, intanto vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di The Boys.