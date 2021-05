The Boys 3, quando esce la prossima stagione su Prime Video? Le ultime novità

In occasione del San Diego Comic Con 2020, durante il panel dedicato alla serie, a sorpresa è giunta la notizia che The Boys avrà una terza stagione. La serie Amazon di grande successo proseguirà il suo ciclo sempre sulla stessa piattaforma di streaming, ma quando potrebbe arrivare?

Allo stato attuale è difficile dire quando potrebbe arrivare la terza stagione della serie. Dato il rinnovo anticipato, sappiamo solo che la scrittura della stagione è partita la scorsa estate e il programma era quello di iniziare la produzione nei primi mesi del 2021, rendendo forse possibile un debutto per fine estate o inizio autunno, com’è stato per i precedenti capitoli. Al momento non abbiamo altre informazioni riguardo la data di uscita, quindi considerando anche i ritardi dovuti alla pandemia è possibile che la serie uscirà con qualche ritardo.

Invece sappiamo qualcosa di più sulla trama. Nella seconda stagione Billy e i suoi compagni falliscono miseramente contro l’organizzazione. Nel frattempo entra in possesso di informazioni sconcertanti su Stormfront, ormai legatasi in maniera particolare a Patriota. Recentemente lo showrunner Eric Kripke ha rivelato a TVLine le prime anticipazioni ufficiali sulla trama di The Boys 3:

"[I Boys] lavorano ufficialmente per la CIA, hanno un budget, uffici nel Flatiron. Vivono un’esistenza piuttosto stabile, ma ci sono ancora un paio di spade che pendono sulle loro teste, ovvero: è solo una questione di tempo prima che Patriota sbotti ed è solo questione di tempo prima che vengano a sapere qualcosa di terribile sulla Neuman. Saranno contenti quando la terza stagione inizierà, ma ovviamente non durerà molto."

A proposito della Neuman, poi, lo showrunner ha anche confermato che conosceremo meglio il suo piano. Probabilmente si tornerà a parlare anche della Chiesa a cui si è aggiunto Abisso e del reintegro nei Sette di A-Train. Inoltre, verrà approfondita la storia dei Payback, definiti da Kripke “i sette prima dei Sette“.

Secondo quanto riportato da Laz Alonso, The Boys 3 sarà più sanguinosa che mai. Inoltre Jensen Ackles aveva già mostrato nei giorni scorsi il suo nuovo look, stupendo i fan abituati ad un aspetto estetico completamente differente dell'attore.