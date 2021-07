The Boys 3, quando potrebbe uscire la nuova stagione della serie Amazon?

L'attesa per l'uscita della nuova stagione della propria serie preferita è difficile e ne sanno qualcosa in fan di The Boys. La produzione della terza stagione è in corso da alcuni mesi e senza una data di uscita in vista l'hype sta iniziando a sfuggire di mano in maniera divertente.

Come se non bastasse, per peggiorare ulteriormente la situazione, recentemente lo show prodotto da Sony Television ha iniziato a trollare i propri fan che hanno chiesto informazioni sulla sua data di uscita. L'account ufficiale della serie Amazon Prime, come potete vedere in calce alla notizia, ha twittato:

"Ogni volta che chiedete quando uscirà la stagione 3, la data di uscita si sposta di un giorno. Ci vediamo nel 2033!".

Uno dei protagonisti della serie, Jack Quaid, ha rapidamente risposto con: "Sì, ma... quale mese del 2033?" una domanda più che lecita a questo punto, per divertire ancora di più i fan o farli impazzire.

È certo, però, che la produzione è nel vivo tanto che in una recente intervista con TVLine, l'attore Antony Starr ha affermato che l'imminente terza stagione della serie è la sua preferita:

"Oh, mio ​​Dio [la stagione 3] è senza dubbio una delle stagioni più divertenti di qualsiasi show in cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto! Sono sempre curioso di vedere cosa si inventeranno gli gli sceneggiatori, questi pazzi".

In ogni caso se le riprese continueranno senza intoppi, potrebbe significare che la data di uscita della stagione 3 di The Boys arriverà alla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022.

Intanto proprio in una recente intervista, lo showrunner di The Boys ha voluto chiarire su cosa si concentrerà la satira della terza stagione, sottolineando che come al solito i supereroi non saranno altro che il risvolto della medaglia di ciò che accade nel mondo reale. Naturalmente i telespettatori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi e tra le molteplici supposizioni, abbiamo solo una certezza: Starmfront non farà parte di The Boys 3.