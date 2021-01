The Boys 3: quando potrebbe uscire la nuova stagione? Tutto ciò che sappiamo

Se si pensa a quali siano le serie TV più popolari degli ultimi anni, è davvero difficile non citare The Boys, uno degli show più innovativi e seguiti nella scorsa stagione televisiva, che ha saputo cambiare profondamente i canoni del genere supereroistico. Non stupisce, dunque, che i fan attendano con ansia la terza stagione.

Per celebrare la bellezza della serie TV targata Amazon Prime Video, le abbiamo dedicato molte notizie FAQ e approfondimenti, come per esempio un focus su chi sia veramente Black Noir in The Boys, o i 5 Super peggiori di The Boys. Mentre Eric Kripke ha parlato delle difficoltà incontrate nello scrivere the Boys 3, oggi cercheremo di comprendere quando potemmo assistere al terzo ciclo di episodi di The Boys sui nostri schermi.

La storia della produzione

La prima stagione dello show ideato da Eric Kripke è uscita in contemporanea, nei paesi in cui è stata resa disponibile, il 26 luglio 2019. Sin da subito, Amazon Prime Video ha dimostrato di credere molto alle potenzialità della serie, rinnovandola per un secondo ciclo di episodi una settimana prima della messa in onda della stagione 1. Il successo del prodotto è stato confermato e ampliato dal secondo arco di episodi di The Boys, usciti a partire dal 4 settembre 2020: le prime tre puntate sono stati pubblicati in blocco lo stesso giorno, mentre le successive a cadenza settimanale, fino al 9 ottobre 2020.

Quando vedremo la terza stagione?

In condizioni normali, sarebbe possibile aspettarsi una terza stagione tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 2021. Tuttavia, non sappiamo se, al momento, la pandemia globale di COVID-19 abbia rallentato la produzione: i lavori sul set riprenderanno durante i prossimi mesi, e la speranza a quel punto sarà di non incorrere in possibili stop. La nostra previsione più ottimistica vede l'uscita di The Boys 3 entro il mese di settembre 2021; realisticamente parlando, invece, forse dovremo aspettare almeno sino ai primi mesi del 2022.

Prima di passare ai commenti, che vi invitiamo a lasciare nello spazio apposito, vi lasciamo a una nostra breve panoramica sulle capacità e i poteri di Billy Butcher in The Boys. E voi che cosa ne pensate? Quando potrebbe uscire la terza stagione di The Boys? Fatecelo sapere, noi vi leggeremo e vi risponderemo con piacere!