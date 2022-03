The Boys 3, la reazione di Jensen Ackles all'episodio sull'Herogasm

È stato confermato da tempo che la stagione 3 di The Boys riserverà dello spazio alla trama di Herogasm, che i fan del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson conoscono molto bene. Herogasm in origine era una parodia dei fumetti sui supereroi in stile Civil War, con la differenza che qui gli eroi vivono un week-end sregolato.

La new entry nel cast, Jensen Ackles, ha raccontato un aneddoto sulle riprese di questo episodio, svelando l'impatto enorme avuto sulla troupe.

"Penso che tutti sappiano che in qualche modo sono riusciti ad affrontare Herogasm in questa stagione. Come hanno fatto non lo dirò, ma... santo cielo. Vi racconto solo una piccola storia" ha esordito Ackles.



"Ero sul set, non per dire che ero in quella scena o altro, ma stavo lavorando quel giorno e mi sono avvicinato al nostro operatore di ripresa che stava mangiando un panino fuori dal set, aveva la mascherina abbassata. Aveva questo sguardo molto turbato stampato sul viso e allora gli ho detto 'Hey, amico, cosa sta succedendo? Come va là dentro?'. E mi ha risposto 'Amico, oggi ho visto delle cose assurde'. Quindi si, una figata!". Nonostante sia tratta dai fumetti, ci sono grosse differenze tra fumetti e serie tv di The Boys.



Herogasm verrà pubblicato il 24 giugno, visto che i primi tre episodi debutteranno su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Per prepararvi al meglio non perdete il trailer di The Boys 3, la terza stagione della celebre serie tv tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.