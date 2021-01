The Boys 3, le riprese inizieranno molto presto: parola di Billy Butcher!

L'epica, inaspettata e grottesca seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video ha lasciato i fan della serie di Eric Kripke ansiosi di scoprire cosa succederà nel corso dei nuovi episodi dell'annunciata terza stagione, che stando a quanto riferito da Karl Urban, interprete di Billy Butcher, dovrebbe essere girata molto presto.

Condividendo infatti una sua foto via Instagram durante una vacanza, proprio Urban ha rivelato che sta passando un po' di tempo in tranquillità, al mare, prima di tornare al lavoro su The Boys 3. E a quanto pare succederà a breve, dato che l'attore si dice "praticamente pronto a volare a Nord per le riprese della terza stagione".



Urban si trova comunque in Nuova Zelanda o Australia (ecco perché dice "di volare a Nord") ed è probabile che si fermerà lì per alcune settimane, dato che i mesi estivi si svolgono proprio tra dicembre e gennaio in quella parte dell'Emisfero Meridionale. Questo vuole dire che le riprese sono comunque imminenti, forse persino già a inizio febbraio 2021. La tabella di marcia, nonostante Pandemia e altro, sembra dunque regolare e possiamo sperare in un'uscita tra settembre e ottobre 2021.



