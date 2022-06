The Boys 3, la rivelazione di Kripke su Herogasm: 'Volevamo che ci fosse anche Obama'

Il più stravagante episodio di tutta la stagione 3 di The Boys avrebbe potuto contenere anche un cameo dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama: è ciò che ha rivelato in queste ore lo showrunner Erik Kripke in una lunga conversazione con Variety, a proposito dello show che ha costretto Amazon a rivedere la sua policy sui contenuti.

Chace Crawford, l'attore che interpreta abisso, ha rivelato di aver sentito delle voci di corridoio riguardanti la possibile partecipazione di Barack Obama alla terza stagione di The Boys, più precisamente nel discusso episodio Herogasm: si sarebbe trattato di un breve cameo in una scena di parodia in cui sarebbero apparse varie star.

Lo showrunner Eric Kripke ha dunque svelato come sono andate realmente le cose: "Jessica Chou, autrice della sceneggiatura, ha scritto in modo sfacciato: 'Ecco tutte le persone che vogliamo includere' e ha scritto una sua lista dei desideri che si concludeva con il presidente Obama. Ma non eravamo davvero pronti a chiamarlo" ha dichiarato Kripke. Guardando al futuro ha aggiunto: "Penso che lo chiameremo sicuramente per portarlo nello show, ma non avrei chiesto un favore per quella scena se avessi potuto contattare il Presidente Obama".

Chissà quale sarà la risposta dell'ex presidente! Di certo sappiamo che Obama è un grande fan di The Boys e ha più volte dichiarato che lo show Amazon è tra i suoi preferiti. Un apprezzamento che non è passato inosservato tra gli autori e i produttori: Kripke ha rivelato che "più di una volta durante il montaggio e la post-produzione" di alcuni episodi è emersa una domanda nella stanza: "Vi immaginate il Presidente Obama che guarda questa scena? Che cosa penserà?".

Nella stessa intervista, lo showrunner di The Boys ha rivelato di aver ricevuto solo una nota da Amazon su Herogasm: nessuna restrizione o censura, ma un suggerimento utile alla produzione.