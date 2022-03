The Boys 3, che ruolo avrà Patriota nella prossima stagione?

Da quando è uscito il suo primo trailer esteso, la terza stagione di The Boys ci ha mostrato più novità di tutte le precedenti. Ma apparentemente Patriota sembra apparire adombrato dalla follia e marginalizzato da nuove, ingombranti presenze. Come prenderà il ritorno di Soldier Boy e i poteri di Billy Butcher? E il fattore Black Noir?

Si è concluso come è ripartito, vale a dire in bellezza, il salto fra il 2021 e il 2022 per Amazon Prime Video. Con un grande colpo di scena, un’inaspettata serie Prime ha segnato un record di visualizzazioni su tutte le altre competitor delle diverse major. Ma nel frattempo, uno show popolarissimo come The Boys, che per primo mostrò la possibilità per Amazon di competere con giganti come Netflix, ha avuto il suo spin-off in attesa della terza stagione: il clamoroso The Boys Diabolical, molto importante visto che si inserisce nel canone di quanto troveremo nella prossima stagione.

Il nuovo trailer reso pubblico ha anticipato diverse cose che avvicinano molto di più la serie di Erik Kripke ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, annullando le differenze iniziali dell’adattamento. Innanzitutto lo sviluppo dei poteri di Billy Butcher in The Boys, che dopo aver probabilmente ingerito il Composto V sembra poter competere alla grande con l’Homelander di Antony Starr. Questo pone un grande ostacolo di fronte al super: il suo primato di eroe più forte della terra, i cui poteri lo rendono di molto superiore a tutti i suoi “colleghi”, è messo a dura prova. Assieme a esso, però, anche la visibilità nel campo della Vought.

Sappiamo infatti del ritorno di Soldier Boy, storico eroe della Seconda Guerra Mondiale che la Vought spaccia come immortale (in realtà furono in molti a vestire i suoi panni) e che sarà interpretato da Jensen Ackles. In un certo senso, Soldier Boy è il patriota della vecchia scuola, circondato da un alone di reliquia con cui nemmeno il vero Patriota può competere. Anche questo, per Homelander, potrebbe essere fonte di invidia e quindi di un crescente squilibrio, già evidente nella prima stagione ma aggravatosi col finale della seconda. Il deflagrare di quella pazzia sarà uno dei punti finali della serie a fumetti.

C’è infine da considerare il suo rapporto con Black Noir in The Boys, forse uno dei più centrali – anzi, la causa ultima – di tutto quanto si vede nei fumetti. Bisognerà vedere, soprattutto dopo il finale di The Boys Diabolical, quanto saremo più vicini alla verità. E se parliamo di alleanze, uno strano dubbio sorge quando vediamo (apparentemente) Butcher e Patriota seduti a breve distanza, quasi pronti a stipulare una pace momentanea. Che i due si alleino momentaneamente per eliminare un nuovo nemico comune, Soldier Boy? Parrebbe un’opzione folle, ma Butcher sa bene che Patriota sarà l’ultimo tassello e che prima di arrivarci, ogni destituzione conta ed è disposto a tutto pur di ottenerla. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!