The Boys 3, sapevate che l'episodio 7 ha una scena dopo i titoli di coda?

Dopo l'attesissimo Herogasm, la terza stagione di The Boys continua a far godere i suoi spettatori, e come se non bastasse, questa settimana ci regala anche una piccola scena post-credit.

Mentre i fan devono ancora riprendersi dal sesto episodio dello show (e forse adesso apprezzeranno maggiormente l'uscita settimanale degli episodi, che gli permette di gustare al meglio e metabolizzare il tutto) su Prime Video è già arrivato un altro atteso episodio di The Boys, il settimo ("Here comes a candle to light you to bed"), che tra l'altro ci ha lasciato con delle rivelazioni piuttosto scioccanti.

Ma non sarà in questa sede che ne discuteremo, bensì siamo qui per portare la vostra attenzione su... La tanto breve quanto simpatica scena dopo i titoli di coda, che vede gli amici immaginari di Black Noir inchinarsi sul palco per ricevere gli applausi dal pubblico.

Durante il corso della puntata, infatti, scopriamo qualcosa di più sul misterioso membro dei Sette e sul suo passato nei Payback, il gruppo di supereroi di cui faceva parte anche Soldier Boy. In particolare, ciò di cui veniamo a conoscenza ci viene mostrato da dei personaggi animati frutto dell'immaginazione di Noir, gli stessi che per l'appunto poi ritroviamo nella scena post-credit.

Ma il curtain call, come si dice in gergo teatrale, di questi simpatici personaggi arriva soltanto dopo un'incredibile colpo di scena... Di cui sapremo di più nel prossimo episodio di The Boys. Pronti per chiudere col botto?